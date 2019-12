Thierry Deronne explique aussi la force de la révolution bolivarienne qui a réussi à mobiliser une force civile prête à aider la population et, surtout, capable de résister aux quelques défections de militaires, tant souhaitées par Washington et ses alliés, dont le Canada.

Il parle de l’analyse faite par Joshua Cho pour FAIR qui démontre comment les médias participent aux campagnes contre les gouvernements de gauche ou qui veulent seulement tracer leur propres chemin politique et économique. Ces médias, à titre d’exemple, se plaignent du fait que les casernes vénézuéliennes se rangent du côté du Parti socialiste au pouvoir, au lieu de faire comme l’armée et la police boliviennes.

Thierry Deronne, qui anime à Caracas au Venezuela les site Venezuelainfos, explique pourquoi et comment les médias occidentaux parlent toujours d’une voix et transmettent toujours la même voix mensongère. Le résultat est une désinformation totale sur ce qui se passe dans le Venezuela mais aussi en Bolivie, au Chili, en Colombie et ailleurs.

