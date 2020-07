Nous avons un traitement dans le COVID-19 et il ne fait pas les affaires de l’industrie et de leurs experts !

L’hydroxychloroquine (HCQ) est efficace pour traiter le COVID-19.

Elle est efficace pour enrayer l’évolution de la maladie, à condition d’être donnée assez tôt et de respecter contre-indications et sécurité d’emploi (cardiaque).

Elle ne coûte rien et la puissante industrie pharmaceutique ne veut pas en entendre parler. Elle a utilisé tous les moyens à sa disposition pour la faire proscrire et la diaboliser, dont la publication dans la revue médicale la plus prestigieuse (Lancet) d’un article frauduleux retiré 12 jours après.

La littérature scientifique, la médecine, les gouvernements et les médias qui leur sont affidés en sortent plus méprisables et affaiblis que jamais.

Arrêtons de dire qu’il n’y a aucun traitement pour le COVID-19 ou que seul un vaccin va nous sauver !

Il y a un traitement pour cette maladie, pas aux soins intensifs, là c’est trop tard, mais pour empêcher d’aller aux soins intensifs, donc à donner suffisamment tôt, par les médecins généralistes ou des urgences.

La clé pour vaincre la COVID-19 existe déjà. Nous devons commencer à l’utiliser

Harvey Risch, MD, PhD, est professeur d’épidémiologie à la célèbre université de Yale (Yale School of Public Health).

« En tant que professeur d’épidémiologie à la Yale School of Public Health, j’ai rédigé plus de 300 publications évaluées par des pairs et j’occupe actuellement des postes de direction au sein des comités de rédaction de plusieurs revues de premier plan. J’ai l’habitude de défendre des positions au sein des courants de la médecine, j’ai donc été déconcerté de constater qu’en pleine crise, je dois me battre pour un traitement soutenu pleinement par les données, mais qui pour des raisons n’ayant rien à voir avec une compréhension correcte de la science, a été mis à l’écart. En conséquence, des dizaines de milliers de patients atteints de COVID-19 meurent inutilement. Heureusement, la situation peut être inversée facilement et rapidement. Je parle, bien sûr, du médicament hydroxychloroquine. »

Efficacité de l’hydroxychloroquine confirmée dans l’étude des données de l’essai clinique de l’Université du Minnesota (Boulware)

Ces résultats montrent que le temps écoulé entre l’infection et le début du traitement est crucial pour l’efficacité de l’hydroxychloroquine en tant que traitement du Covid-19…

« Il s’agit d’une preuve statistique solide que le traitement à l’hydroxychloroquine réduit la proportion de patients symptomatiques lorsqu’il est utilisé en prophylaxie juste après l’exposition, surtout si le traitement commence en 2 jours. »

L’hydroxychloroquine (HCQ) [1] est prescrite dans la malaria (paludisme) et dans des maladies auto-immunes (lupus érythémateux, polyarthrite rhumatoïde) [2] depuis très longtemps.

L’efficacité antivirale de l’HCQ est démontrée in vitro depuis longtemps, mais également dans le cas du SRAS-CoV-2 (COVID-19) [3].

L’azithromycine, un antibiotique associé à l’HCQ dans le protocole marseillais mis au point par l’équipe du professeur D Raoult [4] est également antivirale.

Des études confirment le rôle antiviral du zinc [5-6] ainsi que sa capacité à inhiber un virus comme le SRAS-CoV-2 [7].

Donc, HCQ, azithromycine et zinc sont trois antiviraux. Ils se soutiennent l’un l’autre : des études ont montré que le zinc facilite la pénétration intracellulaire de l’HCQ et augmente son action antivirale [8].

L’HCQ est un médicament bon marché.

Ses effets secondaires sont connus des médecins ; ils sont faciles à maîtriser.

L’efficacité antivirale de l’HCQ repose sur des données expérimentales solides, l’expérience d’une équipe experte dans ces domaines (infectiologie, virologie) et sur des résultats cliniques probants [9] : diminution de la période contagieuse, diminution de la durée des symptômes, blocage de l’évolution vers une forme sévère.

Ces bénéfices ont été vérifiés par des médecins français [10-11-12] et par des médecins d’autres pays, Maroc, Algérie, Corée du Sud, Chine [13-14-15].

La sécurité cardiaque est facile à optimiser, en particulier sous contrôle médical [16].

À force de ne montrer que les études ou avis scientifiques à charge de l’hydroxychloroquine, focalisant sur son inefficacité et/ou ses dangers, sans mentionner les études et avis à décharge qui prouvent son efficacité, les médias partiaux ont semé une vision biaisée, mensongère dans l’esprit du public.

Lorsque les études à charge en question se sont révélées fausses ou truquées, comme cette étude pourtant publiée dans The Lancet le 22 mai 2020 [17], scandale obligeant la revue à rétracter l’étude le 4 juin 2020, les médias n’en ont pas parlé !

Lorsque des études viennent confirmer l’efficacité de l’hydroxychloroquine (HCQ) dans le COVID-19 [18], les médias ne s’en font pas l’écho !

« La somme de données probantes plaide aujourd’hui solidement pour l’efficacité de ce traitement (HCQ), mais les médecins et le public sont convaincus du contraire suite à cette sélection. » [19]

À l’inverse, malgré leur danger réel et leur inefficacité, des antiviraux (Remdesivir) sont encensés par ces médias !

Donc, où est le vrai problème avec l’HCQ ?

Bloquer l’accès au marché aux antiviraux (comme le Remdesivir-Gilead) beaucoup plus rentables pour l’industrie pharmaceutique que l’HCQ ?

Rendre caduque l’intérêt d’un vaccin urgent (et très rentable également pour la même industrie pharmaceutique) ?

Dans la foulée de telles hypothèses, certains journalistes naïfs ou complices vont crier à la conspiration. Pourtant, c’est documenté, prouvé !

La corruption de la science comme de la médecine par l’industrie concernée est développée, étayée, démontrée, expliquée depuis de nombreuses années.

Des auteurs, chercheurs et lanceurs d’alerte ont prouvé ces malversations.

Parmi eux, nous retrouvons des journalistes, des médecins, des professeurs, des doyens d’université, des chargés de cours à l’université ou dans de hautes écoles, des députés, des pharmaciens, des vétérinaires, des PDG repentis de compagnie pharmaceutique, des experts internationaux et des rédacteurs en chef repentis de grande revue scientifique [20 à 32].

Que faut-il de plus ?

L’industrie pharmaceutique, lobby le plus puissant de tous [33-34], a infiltré, noyauté l’ensemble des organes décisionnels officiels de la plupart des pays.

Cette corruption pandémique a des ramifications à tous les niveaux de la société [35-36-37] y compris, voire surtout, dans les pouvoirs publics [38] censés protéger la santé des populations.

Personne n’est épargné.

Des milliards (dollars, euros) sont en jeu [39].

1000 milliards d’euros de profit en 20 ans ! Aucune éthique n’est de taille à lutter contre ça, dans un monde comme le nôtre.

Vous pensez que cette industrie surpuissante ferait l’impasse sur les bénéfices engendrés par les antiviraux (autrefois Tamiflu° de Roche, aujourd’hui Remdesivir de Gilead) ou par les vaccins ?

Et laisserait passer un traitement qui ne leur rapporte plus rien : l’HCQ ?

Dès le début de la crise, la Belgique s’est dotée d’un « comité scientifique COVID-19 ».

Ce comité n’est pas transparent ! Tout au plus connaissons-nous quelques personnalités de ce comité dont certaines étaient déjà à la manœuvre en 2009 pour faire acheter au gouvernement des millions de doses de vaccins contre le H1N1, au profit cette fois de GSK (Glaxo SmithKline).

En 2020, dans la crise COVID-19, nous retrouvons les mêmes personnes, les mêmes scénarios :

Promouvoir les tests [40-41], les antiviraux chers aux firmes, et surtout, la vaccination, comme en 2009 :

« Invité dans une émission de Radio 1, le virologue Marc van Ranst (l’un des chefs du comité de sécurité COVID-19 en Belgique) a rappelé que le développement d’un vaccin était le seul moyen de se débarrasser durablement du nouveau coronavirus. » [42].

Même si cette phrase doit faire très plaisir aux firmes pharmaceutiques et à leurs lobbys, et même si aucun journaliste des médias dominants ne remet ce genre d’assertion en question, le public, lui, mérite une information plus proche de la vérité.

Non, le développement d’un vaccin n’est pas le seul moyen de se débarrasser durablement du nouveau coronavirus !

L’hydroxychloroquine (HCQ) est moins chère, moins dangereuse et nous l’avons déjà !

Dr Pascal Sacré

