« Si tu ne changes pas de direction

tu pourrais bien aboutir là où tu te diriges. »

Lao-Tseu

Vous aussi, vous attendez la deuxième vague ?

De quelles vagues parle-t-on ?

Vos yeux sont maintenus braqués sur un agent multiforme baptisé Covid-19 [1] et vous entendez que cet agent va revenir tous les ans, voire plusieurs fois par an.

Personnellement, je crains davantage des vagues de panique, des pluies de peurs et de mensonges infligées tous les ans, voire plusieurs fois par an.

Vos esprits sont abreuvés de peurs diverses et de mesures contradictoires, parfois aussi absurdes que celle d’obliger des enfants de treize ans à porter des masques.

Beaucoup de personnes des deux sexes, de tous âges, tous métiers, toutes nationalités, toutes cultures commencent à perdre confiance en ce qu’on leur dit.

On a beau jeu d’en accuser les voix alternatives aux concerts « officiels », voix d’emblée étiquetées « conspirationnistes », dans un amalgame lassant à la fin.

Car on trouve dans ces accusés de « conspirationnisme », aussi bien des professeurs d’université, des scientifiques sérieux, des chercheurs raisonnables et des médecins diplômés.

Ces gens ont déjà fait leurs preuves.

Ils sont fiables.

En fait, dès que vous déviez un tant soit peu de la ligne officielle, vous êtes qualifié de conspirationniste, de théoricien du complot ou plus simplement, de personne stupide.

Heureusement, malgré l’insistance de certains pour discréditer toute alternative au discours officiel, les gens, les citoyens sentent que quelque chose cloche et perdent de plus en plus confiance.

Mensonge n°1 : l’Hydroxychloroquine ne fonctionne pas

Mensonge n°2 : l’Hydroxychloroquine est trop dangereuse

Certains pays y recourent avec de bons résultats et sans effets secondaires majeurs.

Dans les pays où la prescription a été interdite en-dehors des hôpitaux, comme en France, en Belgique, certains médecins de terrain ont « désobéi » et fait ce qu’ils croyaient juste avec de bons résultats et sans effets secondaires majeurs.

Vous imaginez ?

Des médecins diplômés, expérimentés, normalement responsables et libres de prescrire, interdits de faire leur métier !

Je vous renvoie à mon article précédent :

Covid-19 : Et maintenant ?

Au-delà de la polémique sur le bien-fondé scientifique de donner un médicament bon marché et connu depuis très longtemps aux personnes infectées et symptomatiques ou aux personnes à risque (soignants, pensionnaires de maisons de repos ou malades hospitalisés), dans un cadre précis (surveillance cardiaque, respect des contre-indications, posologies, précocité) et ce avant d’en avoir la preuve universitaire, ma question est :

Les autorités, aidées par les médias, veulent-elles enlever tout espoir aux gens ?

Tout espoir qui pourrait faire de l’ombre à des traitements chers, inconnus et très profitables pour les marchands infiltrés dans tous les gouvernements et institutions sanitaires, surtout en France et en Belgique [COVID-19 – Vérifiez vos sources], mais aussi dans toute l’Europe, dans le monde entier [Peut-on faire confiance à l’OMS ?].

Car tout nouveau vaccin, s’il peut rapporter gros à l’industrie, est potentiellement dangereux pour le vacciné.

Tout nouveau médicament est potentiellement dangereux, et pour certains, ils sont très chers, surtout ceux en –ab [2-3] et en –ir, comme le Remdesivir qui fait déjà beaucoup de bien aux finances de la firme Gilead [4] malgré la preuve de son inefficacité, comme le précise la revue des médecins spécialistes de Belgique [5].

Ces molécules sont encore plus risquées si elles sont préparées dans l’urgence, à la hâte, sans respecter les étapes que toute mise sur le « marché » d’un médicament quel qu’il soit doit suivre, selon cette même science universitaire qui le réclame à cor et à cri pour l’hydroxychloroquine, la vitamine C, la vitamine D, le zinc…

Mensonge n°3 : Ne vous intéressez pas au ZINC, à la Vitamine C, à la vitamine D

Je vais vous la faire simple afin que tout le monde comprenne bien.

Notre meilleur allié contre toute agression, toute infection est notre système immunitaire.

Ce ne sont pas les masques, la distance sociale, ni les vaccins, mais d’abord et avant tout notre système immunitaire en parfait état de marche.

Notre système immunitaire !

Par analogie, ce système est comme la défense d’un pays, avec ses frontières, ses soldats, ses avions, ses radars, ses blindés, son artillerie, ses tireurs d’élite…

Pour toutes les affirmations suivantes, référez-vous aux notes en bas de page.

Le zinc [6], la vitamine D [7], la vitamine C sont tous les trois des éléments essentiels à ce système de défense.

Ce sont les munitions, les missiles, l’essence et les gilets pare-balles lorsqu’on part à la guerre.

Or, lisez attentivement ce qui suit.

La plupart des populations sont carencées en ces trois éléments [8].

Nos Hautes Autorités de Santé le savent bien.

Pour le Zinc en particulier, cette carence touche les populations justement à risque de faire une forme grave de COVID-19 (soins intensifs, décès) : les obèses, les diabétiques et les personnes âgées [9].

Ne pas suppléer ces populations en zinc, aujourd’hui, ce serait comme de dire aux soldats d’une armée d’aller au front sans munitions dans leurs fusils, sans essence dans leurs blindés.

En plus, le confinement global et prolongé a entraîné une sous-exposition au soleil aggravant le déficit en vitamine D normalement produite dans la peau sous l’effet des rayons du soleil.

Ce confinement excessif et généralisé a entraîné une baisse de l’activité physique et un stress phénoménal, diminuant d’autant l’efficacité de nos systèmes immunitaires [10-11], déjà bien entamée !

Des études préliminaires font déjà écho de l’existence logique d’un intérêt plus que potentiel de donner des compléments de ces trois éléments, zinc, vitamine C, vitamine D aux gens dans la lutte contre les coronavirus [12].

Pour ces trois éléments, connus depuis longtemps, les effets indésirables sont nuls ou minimes et faciles à contrôler par un médecin généraliste [Point de vue d’un médecin généraliste].

Mais, comme prévu, les Hautes Autorités de Santé désapprouvent ces traitements naturels potentiels.

« Pas d’études multicentriques double aveugle revues par des pairs. »

« Pas de preuves d’efficacité. »

« Il n’y a aucune preuve clinique. »

Toujours les mêmes laïus répétés jusqu’à la nausée pour qualifier ces pistes thérapeutiques bon marché, dénuées d’effets secondaires mais très peu rentables pour qui ce soit, hormis pour le malade.

C’est avant tout faire preuve de bon sens clinique que d’admettre l’intérêt de ces substances dans toute maladie infectieuse, dans le COVID-19 en particulier, puis de faire confiance aux médecins généralistes qui connaissent leur métier.

Mensonge n°4 : les morts « COVID-19 » sont tous morts du « COVID-19 »

Non !

Peut-être la chose la plus difficile à croire.

Pourtant, non, les morts « COVID-19 » ne sont pas tous morts du « COVID-19 ».

Beaucoup de témoignages fiables attestent que les morts étiquetés « COVID-19 » ne sont pas tous morts de ça.

Surtout dans les maisons de repos de tous les pays confinés de manière autoritaire, France, Belgique, Espagne, Italie.

Des milliers de personnes âgées, fragiles, sont mortes de solitude, de stress, d’inactivité physique, de carences en zinc, en vitamine C, en vitamine D, empêchées de se déplacer et de recevoir l’amour de leurs proches.

Avec ou sans COVID-19.

Des milliers de gens sont peut-être morts ou ont peut-être dû être hospitalisés, menacés de séquelles respiratoires, parce qu’ils n’ont pas pu être traités par leur médecins généralistes avec des médicaments comme l’hydroxychloroquine.

Aurait-on déguisé une euthanasie organisée, planifiée à large échelle, en pandémie COVID-19 ?

J’aurais pu continuer cette longue liste de mensonges.

D’autres lanceurs d’alerte le font et cette histoire n’est pas terminée.

À cet océan déchaîné de peurs et de mensonges, je vous propose de lui substituer un océan apaisé de calme et de bon sens.

De plus en plus de gens commencent à se rendre compte que quelque chose cloche.

Ils demanderont des comptes, confineront dans leurs cabines ces capitaines fous qui nous ont conduit là, et reprendront le contrôle de leurs corps et de leurs esprits.

Bientôt.

J’ai bon espoir.

Dr Pascal Sacré

Anesthésiste-Intensiviste

