L’éradication finale de l’Etat Islamique d’Irak et du Levant est proche : c’est une question de jours, voire d’heures pour ces ultimes combats. Tous les cadres supérieurs de la hiérarchie de Daech ont quitté le navire qui coule, comme les rats sauvant leur peau ! On les a vus rejoindre, par groupes, leurs pays d’origines : les cadres supérieurs d’ISIS Israéliens en Israël, les cadres militaires français qui encadraient le Front Al-Nosra devenu «Le Front Fath al-Sham», en France, les cadres militaires anglais en Grande-Bretagne, les cadres administratifs et les forces spéciales américaines dans leurs bases d’occupation des alentours et tous les conseillers militaires de l’OTAN dans leurs bases respectives, les dirigeants wahhabites, en Arabie Saoudite, les conseillers spéciaux Qatari au Qatar…

Au cœur de la déroute, les anciens compères et complices se déchirent. Les alliances explosent. On se balance ses quatre vérités à la face dans les pétro monarchies qui se tournent vers de nouvelles alliances avec les gagnants. Même l’Arabie Saoudite procède à des réformes inédites et à une purge spectaculaire dans les Institutions du Royaume.

Les Kurdes de Barzani, pro MOSAD israélien, ont vu leur rêve d’indépendance se transformer en mirage brutalement évanoui dans la zizanie d’une déroute historique des prédateurs qui les promotionnaient…

Israël, les USA, l’OTAN, la France, la Grande-Bretagne, la Turquie, l’Union Européenne, le Qatar, l’Arabie Saoudite, sont encore sous le choc et se sont durablement divisés ! Il faudra maintenant que tous ces pays comparaissent à la barre d’un nouveau Nuremberg, car il faudra rendre des comptes pour le martyre des populations qui ont été torturées par l’Occident coupable et vaincu…

La France se retrouve donc aujourd’hui du côté des coupables et des vaincus !

Le peuple syrien est exsangue, il pleure ses centaines de milliers de morts, mais il est debout et vainqueur au milieu de son beau pays transformé arbitrairement en champ de ruines par la criminalité inexcusable de la « coalition occidentale » ayant créé les terroristes de DAECH pour servir ses intérêts crapuleux et inavouables !

Au milieu de cette débandade pitoyable se trouve un contingent de femmes de djihadistes avec leurs enfants malheureux !

Faut-il préciser que ce n’est pas la « coalition » dirigée par les USA qui se préoccupe de ces pauvres gens abusés et désabusés !? Faut-il préciser que c’est la Russie qui a organisé l’accueil social et l’aide humanitaire à l’adresse des orphelins des djihadistes et des femmes abandonnées ou veuves. L’Etat syrien a fort à faire avec son propre peuple martyrisé pendant plus de six ans…

Pendant ce temps : que fait l’Occident ? Que fait l’Union Européenne et que font les alliés richissimes de l’Occident qui a agressé la Syrie pour des intentions jamais clairement affichées dans la communication de masse ? Que disent aujourd’hui les medias complices de ce carnage abominable ? Ils se taisent. Ils regardent ailleurs. Ils reconnaissent la débâcle à mots couverts. Ils ne peuvent se désavouer eux-mêmes, par conséquent ils n’hésitent pas à inventer de nouvelles interprétations de la réalité et tentent de rouler dans la farine les derniers naïfs qui s’accrochent à leurs mensonges délavés !

Que fait la France en particulier et que font les USA dans ce désastre humanitaire ?

Alors que la plupart des Gouvernements européens ont eu la pudeur de se montrer discrets, Madame la ministre française de la Défense, Florence Parly, a déclaré à Europe 1, peut de temps après la libération de Raqqa : « Si les djihadistes [français] périssent dans ce combat, je dirais que c’est pour le mieux. » (!)

Brett McGurk, l’envoyé spécial de L’Etat « profond » américain pour la « coalition anti-EIIL » qui, rappelons-le au passage, a ouvertement protégé ses mercenaires djihadistes pour les redéployer si possible sur d’autres théâtres d’opérations de déstabilisation dans le monde, déclarait quant à lui :

« Notre mission est de faire en sorte que tout combattant étranger qui est venu ici, (en Syrie) qui a rejoint l’EI en provenance d’un pays étranger, mourra ici en Syrie » ! Dans une interview avec la télévision Al-Aan basée à Dubaï, il ajoutait : « … S’ils sont à Raqqa, (il faut entendre : si les USA ne sont pas parvenu à les évacuer à temps de Raqqa) ils vont mourir à Raqqa. » (!)

Autrement dit : on ne fait pas de prisonniers ; tous doivent être « neutralisés ». Traduction : « On exécute tous les djihadistes restés sur place. Point barre! » La déclaration de la ministre française est choquante mais celle du représentant de « l’Etat profond » américain est parfaitement cynique et ne s’embarrasse pas de décence. Les USA ont dépassé toutes limites depuis bien longtemps et n’en sont plus à vouloir cacher des crimes qu’ils considèrent ouvertement comme des « détails » de l’histoire ! Tout cela est parfaitement cynique, mais peu importe. Ces braves gamins djihadistes ont été cruellement abusés par ce Pouvoir prédateur qui les a utilisés cyniquement pour ses intérêts crapuleux. Lorsque ces intérêts se voient compromis aujourd’hui et leur entreprise flibustière anéantie, les djihadistes recrutés deviennent le dernier de leurs soucis. En d’autres mots : ils peuvent crever !

« Pas de retour en France » disait la ministre de la Défense de Macron : on va donc prolonger les combats de telle sorte que cette population indésirable soit exterminée sur place. Ce serait « pour le mieux » !

Bernard Squarciny, ancien patron de la DCRI sous « le règne de Sarkozy », avait écrit : «Manuel Valls a refusé la liste de tous les djihadistes Français combattant en Syrie» ! Pourquoi ? Parce que les djihadistes ont été encouragés à aller se battre en Syrie. Hollande n’a pas caché qu’il « faisait livrer des armes aux djihadistes étant les seuls en Syrie à avoir l’esprit démocratique (le sens de la démocratie !) ». Ces livraisons se faisaient même durant l’embargo européen qui les interdisait.

On se souvient que François Hollande avait confirmé, dans un entretien avec le Monde du 19 août 2014, que « la France a livré et continue de livrer des armes directement aux ‘rebelles’ de l’Armée Syrienne Libre… » Il disait encore : « … Nous ne devons pas relâcher le soutien que nous avions accordé à ces rebelles qui sont les seuls à participer à l’esprit démocratique ! »

En 2013 on a vu des djihadistes de « l’Armée Syrienne Libre » devenue le « Front Al-Nosra », ayant fait allégeance à Daech, porter sur eux le symbole d’Al- Qaïda. Ces gens-là avaient été louangés plusieurs fois par Laurent Fabius disant « qu’ils faisaient du bon boulot en Syrie », (L’express du 21 janvier 2015, page 42)

Fabius disait encore en 2015 : « Bachar ne mérite pas d’être sur Terre », mais les dirigeants obscurantistes wahhabites de l’Arabie Saoudite qui financent le terrorisme international, eux sont dignes d’être sur Terre !

Il est clair que les départs de jeunes Français pour le djihad en Syrie ont été implicitement encouragés et délibérément «ignorés» par les services du renseignement, puisque Hollande, Ayrault, Valls, Fabius et Cazeneuve soutenaient ouvertement les djihadistes du « Front Al-Nosra » : c’est écrit noir sur blanc et enregistré dans les mémoires des ordinateurs et cela n’est pas contestable…

Aujourd’hui, on a le droit à ces déclarations choquantes de responsables qui parlent au nom des Etats-Unis et de la France.

Pouvons-nous, un instant, nous rendre compte que l’Etat français qui a encadré, formé, armé des djihadistes, dit aujourd’hui souhaiter les « voir périr sur place », leur massacre étant ce qui « pourrait être le mieux » pour lui et pour les Français au nom desquels il se permet de tenir ce discours infâme, la priorité étant devenue de ne plus laisser ces indésirables rentrer en France! L’ancienne priorité qui consistait à chasser Bachar El Assad qui « ne méritait pas d’être sur Terre » (dixit Fabius) a été remplacée par la nouvelle priorité : massacrer ces « crétins de djihadistes naïfs » qui ont été recrutés pour faire ce sale boulot qui a échoué sur toute la ligne… Vive Bachar El Assad, aimé de son peuple et plébiscité envers et contre tout par son peuple! Le cynisme, l’hypocrisie et l’infamie sont certainement ce qui caractérise le mieux et à grande échelle, la politique impérialiste et néo colonialiste de l’Occident atlantiste menée à un degré de perversion jamais égalé dans toute l’histoire de l’humanité! L’Occident est bien devenu le disciple de Léo Strauss et le négationnisme sa signature velléitaire !

Il est évidemment impossible de penser gentiment que l’impunité absolue va être la suite « tranquille » de cette manière odieuse de pratiquer le crime ! Comment s’étonner, après cela, que les attentats à répétition, déjà commencés aux Etats-Unis, n’allaient pas être la suite logique de ce comportement exécrable des Etats, le salaire de leurs actes crapuleux et l’inévitable récolte de ce qu’ils ont semé ?! Celui qui sème le chaos récoltera le désastre. Que vont faire les djihadistes survivants ayant entendu ce genre de déclarations ? Il n’est pas difficile d’imaginer leur réaction de personnes trahies par les élites politiques qui les avaient poussés dans ce chemin sans issue. Eux, qui n’avaient déjà plus rien à perdre, n’hésiteront probablement pas à sacrifier leur vie dans les gestes funestes d’une protestation sanglante !

Une fois de plus, ce sont les braves gens qui paieront le prix fort de la terreur dont l’origine a toujours été les élites au Pouvoir et leurs intérêts prédateurs au détriment de la volonté des peuples ! Ils ont semé le feu et le sang à profusion contre des populations innocentes. D’autres innocents récolteront maintenant le feu et le sang qui ont été semés dans ces pays par la faute de leurs Etats et Gouvernants peu inspirés.

C’est le chaos qui était l’objectif recherché : un désordre mondial pour imposer le Nouvel Ordre Mondial. C’est le chaos qui a été obtenu mais qui est un boomerang infaillible et qui va nous atteindre sans tarder ! A défaut d’un Nouvel Ordre Mondial imposé, c’est un règlement de compte qui va suivre et l’Union Européenne en sera la première « bénéficiaire » ! Nos « élites dirigeantes » se permettent encore l’ultime « élégance » du cynisme, puisqu’elles ont tout perdu. Emmanuel Macron, à travers la parole de sa ministre, Florence Parly, reste jusqu’à la mort le vassal inconditionnel des USA en entraînant la France dans le minable et le pitoyable de cet abîme de déchéance et de misère à venir !

Jean-Yves Jézéquel

Photo : Capture d’écran d’une photo, PressTV