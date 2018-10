Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, est arrivé hier pour une visite de trois jours à Berlin, au milieu de conflits explosifs entre Washington et l’Union européenne (UE) au Moyen-Orient. Lors de sa visite, Erdogan participera à un banquet d’État avec le président allemand Frank-Walter Steinmeier et rencontrera deux fois la chancelière Angela Merkel.

Erdogan se rendait à Berlin pour chercher un allié contre Washington. Il fait face à une crise économique et à un effondrement des monnaies provoqué par les mesures tarifaires et les mesures de guerre commerciale de Trump visant la Turquie ; et son gouvernement s’oppose farouchement à l’utilisation par les États-Unis de combattants nationalistes kurdes comme forces de substitution dans la guerre par procuration sanglante de l’OTAN en Syrie. De plus, il est clair que Washington va à l’encontre de son gouvernement alors que les tensions entre les impérialismes américain et européen augmentent.

L’Allemagne s’est récemment jointe à la France et à la Grande-Bretagne pour tenter de concevoir un mécanisme commun avec la Chine et la Russie pour échapper aux sanctions américaines contre l’Iran. Les hauts responsables de l’UE ont appelé à une poussée pour utiliser l’euro comme substitut au dollar américain. Les forces puissantes de la bourgeoisie européenne envisagent manifestement des défis directs à ce que les stratèges impérialistes américains considèrent comme des intérêts fondamentaux de la sécurité nationale des États-Unis.

« Les évolutions dramatiques du monde rendent indispensables pour l’Allemagne et la Turquie à ouvrir une nouvelle page dans les relations bilatérales, de laisser de côté leurs différences et de se concentrer sur leurs intérêts communs », a écrit Erdogan dans le Frankfurter Allgemeine Zeitung. « En ce qui concerne nos désaccords, nous devrions garder tous les canaux de dialogue ouverts, poursuivre nos échanges et, en faisant preuve d’une empathie maximale, nous devrions essayer de comprendre nos sensibilités mutuelles », a-t-il ajouté.

Erdogan a également dénoncé le Parti nationaliste kurde du Kurdistan (PKK) et l’Organisation terroriste Fetullah (FETÖ), le nom qu’il a donné aux supporters turcs du coup d’État lancé contre lui en juillet 2016 avec le soutien des États-Unis et de l’Allemagne « Le PKK et les membres du FETÖ et leurs organisations utilisent divers instruments, y compris des manipulations et de fausses nouvelles, pour saboter nos relations bilatérales », a-t-il écrit. Le gouvernement Erdogan est particulièrement furieux de la dépendance des États-Unis envers les forces nationalistes kurdes dans leur guerre par procuration en Syrie.

Vers la fin du mois dernier, alors que l’économie turque s’était effondrée et que la lire avait plongé sur les marchés de changes, Berlin a clairement indiqué qu’elle tenterait de contrecarrer les tarifs de Trump visant la Turquie et d’éviter un effondrement économique qui pourrait également peser sur l’économie européenne.

« Le gouvernement fédéral suit de près les développements en Turquie. Une Turquie stable, prospère et démocratique est dans notre intérêt », a déclaré le porte-parole du gouvernement allemand, Ulrike Demmer. Elle a ajouté : « Comme vous le savez, les préparatifs se poursuivent. Avant la visite du président Erdogan, le ministre des Finances rencontrera son homologue ici. »

Alors que le ministre allemand des Finances, Olaf Scholz, a déclaré hier qu’aucun projet d’aide économique directe à la Turquie ne serait réglé au sommet d’Erdogan, les pourparlers entre Berlin et Ankara se sont poursuivis rapidement le mois dernier. Le 5 septembre, le ministre allemand des Affaires étrangères, Heiko Maas, s’est rendu en Turquie. Après des discussions économiques de haut niveau avec des responsables turcs le 21 septembre, des responsables allemands ont souligné qu’ils appréciaient l’aide turque pour poursuivre la politique anti-réfugiée draconienne de l’UE en détenant des réfugiés syriens en Turquie pour les empêcher de demander asile en Europe.

La libération par Erdogan du journaliste germano-turc Deniz Yucel, qu’il avait détenu pour des accusations de terrorisme à la suite du coup d’État de juillet 2016, a également jeté les bases d’un réchauffement des relations entre Berlin et Ankara.

Des propositions ont été avancées pour que Berlin offre des subventions à l’exportation aux entreprises allemandes exportant en Turquie, c’est-à-dire que Berlin paie des entreprises allemandes pour expédier leurs produits en Turquie, même si les banques turques ne peuvent pas les payer, ce qui réduirait l’incidence d’un krach financier pour l’industrie allemande.

« Nous avons une coopération économique très étroite. Plus de 7500 entreprises allemandes sont actives en Turquie », a déclaré le ministre allemand de l’Économie, Peter Altmaier, qui a appelé à une « nouvelle ère » dans les relations entre l’Allemagne et la Turquie. Il a ajouté : « Nous partageons des intérêts géostratégiques communs […] Nous souhaitons stabiliser la région, très souvent caractérisée par des guerres civiles et des réfugiés. »

Cela contraste fortement avec l’effondrement des relations entre la Turquie et les États-Unis. Alors qu’il imposait des tarifs commerciaux à la Turquie qui a fait chuter la lire turque perdant 40 pour cent de sa valeur, Donald Trump a tweeté : « Je viens d’autoriser un doublement des tarifs douaniers sur l’acier et l’aluminium pour la Turquie, la lire turque glisse rapidement vers le bas par rapport à notre dollar très fort ! L’aluminium sera à 20 pour cent et l’acier à 50 pour cent. Nos relations avec la Turquie ne sont pas bonnes en ce moment ! »

Les relations politiques fondamentales qui sous-tendent le capitalisme mondial depuis la Seconde Guerre mondiale – y compris le libre-échange et l’alliance de l’OTAN entre l’Amérique, l’Europe et la Turquie – s’effondrent rapidement. Dans de nombreux conflits militaires et financiers, alors que l’impérialisme américain intensifie la guerre dans le but d’utiliser sa force militaire pour renforcer son hégémonie mondiale en déclin, Washington et l’UE se retrouvent désormais de part et d’autre.

Alors que Berlin réorganise sa politique étrangère et cherche à devenir la force dominante dans une UE militariste, des factions à Berlin et à Ankara envisagent de relancer des relations stratégiques de longue date entre les deux pays, remontant aux projets de chemins de fer de Bagdad avant la Première Guerre mondiale.

Ce plan a joué un rôle majeur en attisant les tensions inter-impérialistes en Europe avant le déclenchement de la guerre en 1914. Aujourd’hui, les plans de guerre américains poussent à nouveau des tensions au point de rupture. Alors que Washington déchire le traité nucléaire iranien et impose des sanctions financières à l’Iran qu’il coupe l’économie mondiale et se prépare à la guerre, il fait face à l’opposition des principales puissances européennes en alliance avec les principaux objectifs de la politique étrangère américaine et la Russie.

Alors que les entreprises européennes ont largement abandonné les marchés iraniens, l’UE propose des mécanismes pour échapper aux sanctions américaines visant l’Iran. Le 24 septembre, ils ont rencontré des responsables chinois, russes et iraniens pour qu’ils acceptent un système de financement des véhicules à usage spécial (SPV). La proposition consiste à financer les achats continus de pétrole iranien indépendamment du système financier libellé en dollars américains, ouvrant la voie à un défi plus large de l’euro au dollar.

Le secrétaire d’État américain Mike Pompeo a dénoncé les plans du SPV le lendemain, soulignant qu’ils sont inacceptables pour Washington. Il s’est déclaré : « troublé et, en effet, profondément déçu d’entendre les parties restantes dans l’accord annoncer la mise en place d’un système de paiement spécial pour contourner les sanctions américaines ». Il a ajouté : « C’est l’une des mesures les plus contre-productibles imaginables ».

Le 12 septembre, le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, avait déjà appelé à la construction de l’euro en tant que monnaie de réserve mondiale qui mettrait à l’épreuve le dollar américain. Il a appelé cela une « aberration » que l’UE paie pour ses importations d’énergie en dollars, bien que seulement 2 pour cent de ces importations proviennent des États-Unis. « Nous devrons changer cela. L’euro doit devenir l’instrument actif d’une nouvelle Europe souveraine », a-t-il déclaré.

Les vastes implications de ces propositions, alors que la guerre se répand au Moyen-Orient, de l’Afghanistan à l’Irak, la Syrie, le Yémen et la Libye, sous-tendent le changement rapide vers la droite en politique officielle et l’incitation constante du nationalisme et du chauvinisme dans la politique européenne officielle. Cela implique une croissance explosive du militarisme européen, l’exploitation accrue de la classe ouvrière en Europe et dans le monde et la préparation de guerres dévastatrices entre grandes puissances.

L’élection d’un gouvernement néo-fasciste en Italie, les déclarations franches de larges sections du gouvernement de la grande coalition allemande en faveur des manifestations néonazies à Chemnitz et Dortmund, et l’imposition d’un état d’urgence permanent en France interviennent alors que les pays d’Europe s’engagent à consacrer des centaines de milliards d’euros de dépenses sociales aux dépenses militaires.

Alex Lantier

Article paru d’abord en anglais, WSWS, le 28 septembre 2018