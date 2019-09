Forte de son travail sur le terrain, elle expose la façon de fonctionner et note qu’ils sont devenus un modèle pour d’autres « ONG » soi-disant humanitaires qui participent à la déstabilisation de pays cibles, comme la Chine et le Venezuela.

Loin d’être des bénévoles au service de la population civile syrienne, ils sont des criminels bien payés qui participent activement à la tentative de changement de régime en Syrie lancée en 2011. Les preuves sont accablantes de ces crimes, allant de trafic d’organes humains, à la séquestration, à la participation aux crimes de djihadistes et à la fabrication de fausse nouvelles et fausses vidéos.

La journaliste Vanessa Beeley passe en revue la fondation en2013 des Casques blancs en Turquie et en Jordanie, non pas en Syrie, par l’ancien membre des services britanniques James Lemesurier, leur financement britannique, américain et autre, et les objectifs qui ont été fixés pour eux.

Avis de non-responsabilité : Les opinions exprimées dans cet article n'engagent que le ou les auteurs. Le Centre de recherche sur la mondialisation se dégage de toute responsabilité concernant le contenu de cet article et ne sera pas tenu responsable pour des erreurs ou informations incorrectes ou inexactes.

Le Centre de recherche sur la mondialisation (CRM) accorde la permission de reproduire la version intégrale ou des extraits d'articles du site Mondialisation.ca sur des sites de médias alternatifs. La source de l'article, l'adresse url ainsi qu'un hyperlien vers l'article original du CRM doivent être indiqués. Une note de droit d'auteur (copyright) doit également être indiquée.

Pour publier des articles de Mondialisation.ca en format papier ou autre, y compris les sites Internet commerciaux, contactez: [email protected]

Mondialisation.ca contient du matériel protégé par le droit d'auteur, dont le détenteur n'a pas toujours autorisé l’utilisation. Nous mettons ce matériel à la disposition de nos lecteurs en vertu du principe "d'utilisation équitable", dans le but d'améliorer la compréhension des enjeux politiques, économiques et sociaux. Tout le matériel mis en ligne sur ce site est à but non lucratif. Il est mis à la disposition de tous ceux qui s'y intéressent dans le but de faire de la recherche ainsi qu'à des fins éducatives. Si vous désirez utiliser du matériel protégé par le droit d'auteur pour des raisons autres que "l'utilisation équitable", vous devez demander la permission au détenteur du droit d'auteur.

Contact média: [email protected]